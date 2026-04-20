Для семьи Трутневых сельское хозяйство — это общая история длиной в 150 лет. Сергей Юрьевич пошел по стопам отца и деда и сегодня управляет двумя крупными предприятиями в Суздальском районе — АО «Суворовское» и ООО «Стародворское». Он отлично разбирается и в производстве, и в переработке, поэтому его по праву считают одним из самых сильных специалистов в отрасли.
Первый шаг в будущее
Сергей Юрьевич, расскажите, как развивались ваши хозяйства? С чего начинали и к чему пришли сегодня?
— АО «Суворовское» мы создали в 2001 году на базе обанкротившегося предприятия. Тогда у нас было 2800 гектаров пашни и 420 коров. Сейчас земли уже 5,5 тысяч гектаров, а поголовье выросло почти в 3,5 раза.
В 2019 году мы выкупили ООО «Стародворское». На тот момент там вообще не было обработанной земли — всё стояло заброшенным. За это время мы ввели в оборот 7,5 тысяч гектаров и планируем расширяться дальше.
Если говорить об урожайности, то год на год не приходится. Два последних года, к примеру, выдались непростыми: собрали порядка 10 тысяч тонн зерна в каждом — это на полтысячи тонн меньше, чем годом ранее. Хотя на отдельных полях результаты были рекордными — доходило до 73 центнеров с гектара.
Я уверен, что в будущем показатели будут только расти, ведь мы постепенно осваиваем новые площади. Главное, чтобы техника и люди не подводили.
Какая техника используется у вас в хозяйствах?
— В основном работаем на машинах Ростсельмаш. Сотрудничаем с ними с самого начала, с 2001 года. Я в шутку называю их нашими поставщиками «мерседесов» и «ламборгини» — в том смысле, что это самая надежная техника. У нас сейчас восемь комбайнов RSM 161, много комбайнов серии ACROS. Машины отлично себя показали: мощные двигатели, современная очистка зерна, большая производительность и очень комфортные кабины. Для больших площадей и серьезных нагрузок — то, что нужно. К тому же они экономно расходуют топливо, что заметно снижает себестоимость уборки.
Тракторов тоже много, в основном двухтысячная серия. В прошлом году купили новую модель — Ростсельмаш 2400. Это отличные машины с сочлененной рамой и мощностью до 430 лошадиных сил, которые справляются с любыми нашими задачами.
Механизаторы современной техникой довольны. Вспомните, на чем работали раньше: тесная кабина, которая на солнце раскалялась так, что человек уставал от жары больше, чем от работы. В современной технике Ростсельмаш работать приятно: есть и кондиционеры, и электроника, и автоматика. Все сделано для людей.
Комбайн требует ухода!
На ваш взгляд, насколько важно вовремя обслуживать агромашины?
— Любая техника, от домашнего миксера до огромного комбайна, требует ухода. Если хочешь, чтобы машина служила долго, техническое обслуживание нужно проводить вовремя и использовать только оригинальные детали. Тогда всё будет работать как часы. В этом плане с Ростсельмаш гораздо проще, чем с импортными аналогами: запчасти всегда есть у дилера, или их привозят очень быстро.
Вы много лет сотрудничаете с Ростсельмаш. Используете их цифровые технологии?
— Конечно, и очень активно. Сейчас во всей технике Ростсельмаш уже в базе стоит система РСМ Агротроник. Она сама анализирует нагрузку и помогает выбрать лучший режим работы. Это помогает точнее собирать урожай и ощутимо экономить топливо. Система в реальном времени показывает уровень горючего в баке, так что руководство всегда видит, что происходит в поле и как идет процесс.
О какой технике вы мечтаете для своих хозяйств?
— Помните старый добрый фильм «Дело было в Пенькове»? Там есть сцена, где героиня мечтает: «Представь, идет трактор, а в кабине никого нет». Об этом люди грезили еще с 60-х годов. По сути, то, что показали в кино, сегодня воплощено в системе автовождения РСМ Агротроник Пилот 1.0 от Ростсельмаш. Я к ней давно присматриваюсь. Пока, конечно, хватает других насущных забот, но технология очень интересная. На данный момент пользуемся установленной системой Электроруль на тракторе Ростсельмаш 2000 серии. Она просто незаменима в работе — механизатор подтвердит.
Как вы считаете, такие системы действительно помогли бы экономить сельхозпроизводителям?
— Конечно. Это прямая экономия денег, ресурсов и, что немаловажно, нервов. Механизатору становится в разы легче: не нужно постоянно подруливать вручную, можно сосредоточиться на главном — настройках самой техники и работе жатки. Когда человек меньше устает, производительность растет, а себестоимость обработки каждого гектара падает. Надеюсь, что уже скоро такие автономные комбайны и тракторы на наших полях станут привычной картиной.
Реклама. ООО «».