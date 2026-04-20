Для семьи Трутневых сельское хозяйство — это общая история длиной в 150 лет. Сергей Юрьевич пошел по стопам отца и деда и сегодня управляет двумя крупными предприятиями в Суздальском районе — АО «Суворовское» и ООО «Стародворское». Он отлично разбирается и в производстве, и в переработке, поэтому его по праву считают одним из самых сильных специалистов в отрасли.Первый шаг в будущееСергей Юрьевич, расскажите, как развивались ваши хозяйства? С чего начинали и к чему пришли сегодня?— АО «Суворовское» мы создали в 2001 году на базе обанкротившегося предприятия. Тогда у нас было 2800 гектаров пашни и 420 коров. Сейчас земли уже 5,5 тысяч гектаров, а поголовье выросло почти в 3,5 раза.В 2019 году мы выкупили ООО «Стародворское». На тот момент там вообще не было обработанной земли — всё стояло заброшенным. За это время мы ввели в оборот 7,5 тысяч гектаров и планируем расширяться дальше.Если говорить об урожайности, то год на год не приходится. Два последних года, к примеру, выдались непростыми: собрали порядка 10 тысяч тонн зерна в каждом — это на полтысячи тонн меньше, чем годом ранее. Хотя на отдельных полях результаты были рекордными — доходило до 73 центнеров с гектара.Я уверен, что в будущем показатели будут только расти, ведь мы постепенно осваиваем новые площади. Главное, чтобы техника и люди не подводили.Какая техника используется у вас в хозяйствах?— В основном работаем на машинах Ростсельмаш. Сотрудничаем с ними с самого начала, с 2001 года. Я в шутку называю их нашими поставщиками «мерседесов» и «ламборгини» — в том смысле, что это самая надежная техника. У нас сейчас восемь комбайнов RSM 161, много комбайнов серии ACROS. Машины отлично себя показали: мощные двигатели, современная очистка зерна, большая производительность и очень комфортные кабины. Для больших площадей и серьезных нагрузок — то, что нужно. К тому же они экономно расходуют топливо, что заметно снижает себестоимость уборки.Тракторов тоже много, в основном двухтысячная серия. В прошлом году купили новую модель — Ростсельмаш 2400. Это отличные машины с сочлененной рамой и мощностью до 430 лошадиных сил, которые справляются с любыми нашими задачами.Механизаторы современной техникой довольны. Вспомните, на чем работали раньше: тесная кабина, которая на солнце раскалялась так, что человек уставал от жары больше, чем от работы. В современной технике Ростсельмаш работать приятно: есть и кондиционеры, и электроника, и автоматика. Все сделано для людей.Комбайн требует ухода!На ваш взгляд, насколько важно вовремя обслуживать агромашины?— Любая техника, от домашнего миксера до огромного комбайна, требует ухода. Если хочешь, чтобы машина служила долго, техническое обслуживание нужно проводить вовремя и использовать только оригинальные детали. Тогда всё будет работать как часы. В этом плане с Ростсельмаш гораздо проще, чем с импортными аналогами: запчасти всегда есть у дилера, или их привозят очень быстро.Вы много лет сотрудничаете с Ростсельмаш. Используете их цифровые технологии?— Конечно, и очень активно. Сейчас во всей технике Ростсельмаш уже в базе стоит система РСМ Агротроник. Она сама анализирует нагрузку и помогает выбрать лучший режим работы. Это помогает точнее собирать урожай и ощутимо экономить топливо. Система в реальном времени показывает уровень горючего в баке, так что руководство всегда видит, что происходит в поле и как идет процесс.О какой технике вы мечтаете для своих хозяйств?— Помните старый добрый фильм «Дело было в Пенькове»? Там есть сцена, где героиня мечтает: «Представь, идет трактор, а в кабине никого нет». Об этом люди грезили еще с 60-х годов. По сути, то, что показали в кино, сегодня воплощено в системе автовождения РСМ Агротроник Пилот 1.0 от Ростсельмаш. Я к ней давно присматриваюсь. Пока, конечно, хватает других насущных забот, но технология очень интересная. На данный момент пользуемся установленной системой Электроруль на тракторе Ростсельмаш 2000 серии. Она просто незаменима в работе — механизатор подтвердит.Как вы считаете, такие системы действительно помогли бы экономить сельхозпроизводителям?— Конечно. Это прямая экономия денег, ресурсов и, что немаловажно, нервов. Механизатору становится в разы легче: не нужно постоянно подруливать вручную, можно сосредоточиться на главном — настройках самой техники и работе жатки. Когда человек меньше устает, производительность растет, а себестоимость обработки каждого гектара падает. Надеюсь, что уже скоро такие автономные комбайны и тракторы на наших полях станут привычной картиной.