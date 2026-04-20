Во Владимирской области мамы могут воспользоваться родовым сертификатом от Соцфонда. Он поможет оплатить услуги женской консультации, медицинскую помощь во время родов и в послеродовой период, а также профилактические осмотры ребенка до года.Сертификат электронный — никаких бумажных бланков приносить в больницу не нужно: данные автоматически передаются между учреждениями. Оформить его можно на любом сроке беременности — в женской консультации или в роддоме. Если мама не получила сертификат раньше, его оформят в детской поликлинике, когда ребёнка прикрепят к ней в первые три месяца после рождения.С сертификатом будущая мама вправе выбрать клинику в системе ОМС для наблюдения и родов. При этом деньги напрямую ей не выдают: Соцфонд самостоятельно оплачивает услуги медучреждениям.Мера поддержки действует в рамках нацпроекта «Семья» и других инициатив по укреплению демографии.