При обнаружении аварийных ситуаций немедленно звоните 101 или 112.
Пресс-служба регионального управления МЧС распространила экстренное сообщение о неблагоприятных погодных условиях.
В ближайшие 1–3 часа с сохранением до конца понедельника, 20 апреля, во Владимире и в отдельных районах области ожидается усиление северного ветра с порывами 15–18 м/с.
Такие усиленные порывы ветра повышают вероятность повреждений линий электропередачи и связи, сбоев в работе ЖКХ и обрушения слабо закрепленных конструкций и широкоформатных щитов.
Жителям рекомендовано избегать стоянки автомобилей у старых деревьев и ненадежных сооружений, не находиться под ветхими кронами.
На некоторых участках области прогнозируется мокрый снег, который в сочетании с сильным ветром увеличит риск гололедицы и ухудшит условия для аварийно-восстановительных работ.