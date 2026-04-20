Пресс-служба регионального управления МЧС распространила экстренное сообщение о неблагоприятных погодных условиях.В ближайшие 1–3 часа с сохранением до конца понедельника, 20 апреля, во Владимире и в отдельных районах области ожидается усиление северного ветра с порывами 15–18 м/с.Такие усиленные порывы ветра повышают вероятность повреждений линий электропередачи и связи, сбоев в работе ЖКХ и обрушения слабо закрепленных конструкций и широкоформатных щитов.Жителям рекомендовано избегать стоянки автомобилей у старых деревьев и ненадежных сооружений, не находиться под ветхими кронами.На некоторых участках области прогнозируется мокрый снег, который в сочетании с сильным ветром увеличит риск гололедицы и ухудшит условия для аварийно-восстановительных работ.