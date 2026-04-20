Ученики и учителя школы №48 официально вступили в проект по сбору макулатуры «Бумажный рециклинг».Это не просто сбор бумаги — акция направлена на сокращение потребления ресурсов и защиту окружающей среды.В цифрах эффект выглядит так:- Одна тонна переработанной бумаги сохраняет примерно 20 деревьев.- При переработке экономится около 20 000 литров воды.- Существенно снижаются выбросы углекислого газа.Акция будет проходить в течение года, что позволяет выработать устойчивую привычку к правильной утилизации бумаги.Кроме того, участники соревнуются за призы: пять самых активных школ региона получат новую мебель — книжные шкафы, парты и доски.