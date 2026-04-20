Ранее сообщалось, что около 9:00 во Владимире на перекрестке проспекта Строителей и улицы Горького случилось серьезное ДТП с участием скорой помощи и грузового автомобиля.По предварительным данным, водитель грузовика MAN, 1982 года рождения, при проезде перекрестка столкнулся с автомобилем Газель скорой помощи, за рулем которого был водитель 1986 года рождения. После удара MAN также врезался в Hyundai под управлением водителя 1981 года рождения.По состоянию на 10:50 известно о трех госпитализированных.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии.