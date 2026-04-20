Школа в Жулева близка к завершающим этапам строительства и подготовки к открытию.

Глава округа Анна Кузнецова рассказала о текущих этапах работ по возведению новой школы в микрорайоне Жулева.Проведены слаботочные линии и электроснабжение на всех этажах и в подвальном помещении. Завершены работы по водоснабжению и канализации. Введена в эксплуатацию блочно‑модульная котельная.Оконные проемы и витражи смонтированы во всех блоках. Монтаж крепежной системы фасадных панелей и утепление выполнены. Сейчас продолжаются работы по закреплению фасадных панелей.Продолжаются укладка плитки в санузлах и коридорах, сборка потолков, настил линолеума в классах и покраска стен.В классах начата расстановка учебного оборудования.