В ковровских школах №4 и №18 идет капитальный ремонт в рамках федерального проекта «Молодёжь и дети».В школе имени Героя Советского Союза А. П. Генералова (школа № 4) уже выполнено почти 60 % работ — график даже опережают на несколько дней. Подрядчик заменил 93 окна на пластиковые, установил новые двери и скоро начнёт шпатлёвку и окраску откосов. С 15 мая приступят к ремонту отопления: заменят 76 радиаторов. Кроме того, в школе появится пандус для маломобильных людей, а ещё создадут инженерный класс — на это выделят 700 тысяч рублей. На обновление оборудования кабинетов (физики, химии, информатики и других) направили более 9 миллионов рублей.В школе № 18 выполнено 65 % работ: заменили кровлю перехода к спортзалу, часть дверей и 32 окна, монтируют навесы и обновляют крыльцо. Общий объем финансирования реконструкции — свыше 10 миллионов рублей, еще 2,5 миллиона выделили из местного бюджета на водосточную систему и покраску фасада. Дополнительно школа получит 9 миллионов на оборудование и мебель. Ремонт должны закончить до 31 июля.На время ремонта ученики обеих школ переведены на очно‑дистанционный формат обучения, младших школьников разместили в других учебных заведениях — их подвозят на занятия автобусами.«Процесс идёт. Пока ничто не вызывает тревоги. Со своей стороны веду четкий контроль хода ремонта в постоянном режиме. Эти две школы, кстати, давно не видели таких масштабных преобразований, и только благодаря федеральному проекту возможность обновиться, причём капитально, у них появилась. Я этому очень рад. Работаем дальше!», - прокомментировал ход работ депутат Игорь Игошин.