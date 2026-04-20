Приговор не вступил в силу.

Гусь-Хрустальным городским судом признаны виновными двое экс‑участковых МО МВД «Гусь-Хрустальный» в групповом превышении полномочий и покушении на мошенничество с использованием служебного положения.В январе 2025 года по вызову в п. Анопино они установили, что действия мужчины подпадают под КоАП, а не УК. Чтобы сохранить показатели, полицейские сфабриковали версию об угрозах убийством, подделали объяснения, протокол и показания.Давя на женщину и свидетелей, они вынудили мужчину подписать ложное признание. По их материалам незаконно возбудили уголовное дело. Также сообщники ввели в заблуждение мать и потребовали 20 тыс. руб. При передаче денег их задержали.Суд назначил 3 г. 3 мес. и 3 г. 1 мес. лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах и специальных званий.