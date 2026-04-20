Дело будет рассмотрено по существу в Ковровском городском суде.

Ковровский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 24‑летнего жителя города. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ).По версии следствия, днем 12 ноября 2025 года обвиняемый управлял технически исправным КАМАЗом 4389Е1 по ул. Социалистическая со стороны ул. Либерецкая в направлении ул. Муромская.Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома 13, обозначенному дорожными знаками, водитель не снизил скорость, хотя справа в попутном направлении стоял автобус ПАЗ VECTOR NEXT, и выехал на переход.В результате он не уступил дорогу 9‑летней школьнице и совершил наезд на ребенка.От удара о выступающие части грузовика и при падении на проезжую часть девочка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу, затем перевели в клинику в Москве, где лечение длилось более месяца.В настоящее время ребенок продолжает проходить реабилитацию.