В Суздале открылась выставка‑медиация «Невербалика. Язык русского пейзажа второй половины XIX — начала XX века». Она будет работать до 5 июля.Посетители смогут увидеть 30 произведений из коллекции Государственного Владимиро‑Суздальского музея‑заповедника — от меланхоличных пейзажей Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Николая Дубовского и Александра Борисова до светлых картин Константина Крыжицкого и Роберта Фалька. Среди авторов также — Исаак Левитан, Валентин Серов и Иван Шишкин.Экспозиция выходит за рамки обычной выставки: с помощью саунд‑дизайна и специальных вопросов для внутреннего диалога она превращает созерцание картин в эмоциональное взаимодействие с искусством. А «карта рефлексии» поможет посетителям отследить, как меняются их ощущения в разных зонах выставки.