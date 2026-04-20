Скульптура пополнила серию узнаваемых суздальских арт‑объектов.

В суздальской школе «Открытие» появилась бронзовая скульптура суздальчонка‑школьника.Идея родилась неожиданно еще на этапе строительства и принадлежит губернатору Александру Авдееву.Изготовил и воплотил проект в жизнь художник Виталий Цагареишвили, уже известный по другим суздальским скульптурам.Средства на установку и благоустройство выделили из районного бюджета.«Наш суздальчонок будет вдохновлять детей на учебу, пробуждать интерес к знаниям и поднимать настроение. Пусть он станет символом школьной дружбы и успехов. Берегите нового друга, относитесь к нему с уважением и заботой, и он ответит вам тем же», — заявил глава района Алексей Сараев.