Делегация Владимирской области под руководством первого зама губернатора Дмитрия Лызлова участвует в III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», стартовавшем 20 апреля в Москве. Форум по поручению президента собрал делегатов из 89 регионов. В состав Владимирской делегации вошли главы и специалисты муниципалитетов, в том числе финалистка премии «Служение» Елена Андреева.Лызлов отметил, что муниципальная служба — служение людям и работа «на земле», и что в регионе провели реформу ради более простой и прозрачной власти.В программе — дискуссии, лекции и сессии по развитию территорий и применению искусственного интеллекта в ЖКХ. На 20 апреля запланировано подписание соглашений между Советом муниципальных образований Владимирской области и ассоциациями Костромской, Ярославской и Ивановской областей.Председатель ассоциации Анатолий Курганский назвал приоритеты: «30 на 70», «Благодвор», создание комфортной среды и модернизация дорог. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что на «Благодвор» направили 3 млрд руб. и привели в порядок более 1600 территорий. Цель — завершить ремонт дворов к 2030 году.