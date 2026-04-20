По прогнозам синоптиков, 20 апреля на территории Владимирской области ожидаются гололедица, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, усиление ветра с порывами до 18 м/с. Энергетики «Владимирэнерго» работают в режиме повышенной готовности. К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готова 91 бригада «Владимирэнерго»: 374 энергетика и 179 единиц спецтехники. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Энергетики