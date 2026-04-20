Владимирские ремесленники завоевали 24 призовых места на Межрегиональном конкурсе «Туристский сувенир Золотого кольца».
Гран‑при отдали Шоколадной фабрике Мараевой (Киржач) за конфеты «Поехали в Киржач».
Первые места в своих номинациях получили:
- «Постольник Суздальский» от проекта «Владимирский Гостинец» (ИП Петриченко А.М.);
- зефир «Владимирская вишня в темном шоколаде» от Шоколадной фабрики Мараевой (Киржач);
- скульптуры «Ладанка», «Человек без паспорта» и серия «Люди, эпохи, время» из мастерской «Береслава‑береста» (Юрьев‑Польский район);
- махрищская игрушка «Меря» (Казакевич Е.М., Анфиногенов М.Н., с. Махра);
- шоколадный барельеф «Лев с цветущим хвостом» (ИП Веселова О.О., Владимир);
- комплект и серьги с миниатюрной живописью на перламутре «Невежинская рябина» и «Золотое кольцо» (Боброва В.Г., Владимир);
- кольчужный браслет «Вековая традиция» (Москвина Марина Александровна, Владимир).