Полный список лауреатов вторых и третьих мест опубликован в группе конкурса «Туристский сувенир Золотого кольца» во ВКонтакте.

Владимирские ремесленники завоевали 24 призовых места на Межрегиональном конкурсе «Туристский сувенир Золотого кольца».Гран‑при отдали Шоколадной фабрике Мараевой (Киржач) за конфеты «Поехали в Киржач».Первые места в своих номинациях получили:- «Постольник Суздальский» от проекта «Владимирский Гостинец» (ИП Петриченко А.М.);- зефир «Владимирская вишня в темном шоколаде» от Шоколадной фабрики Мараевой (Киржач);- скульптуры «Ладанка», «Человек без паспорта» и серия «Люди, эпохи, время» из мастерской «Береслава‑береста» (Юрьев‑Польский район);- махрищская игрушка «Меря» (Казакевич Е.М., Анфиногенов М.Н., с. Махра);- шоколадный барельеф «Лев с цветущим хвостом» (ИП Веселова О.О., Владимир);- комплект и серьги с миниатюрной живописью на перламутре «Невежинская рябина» и «Золотое кольцо» (Боброва В.Г., Владимир);- кольчужный браслет «Вековая традиция» (Москвина Марина Александровна, Владимир).