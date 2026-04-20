Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Следственный отдел по Ленинскому району регионального СК завершил расследование по ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение спецсредств для негласного получения информации).По версии следствия, в июне 2026 года мужчина 1986 г.р., чтобы гарантированно сдать теоретический экзамен в РЭО ГИБДД УМВД по г. Владимиру и получить права категории «B», за 90 тыс. руб. у местного жителя взял во временное пользование комплект технических устройств.В комплект входили портативная радиостанция, беспроводной видеопередатчик и проводная видеокамера с объективом, похожим на пуговицу.Его попытка сдать экзамен была пресечена, устройства изъяты.