Администрация и УМВД координируют работы для безопасности граждан.

На балансе МКУ «Управление административными зданиями» — 29 помещений комитетов территориального общественного самоуправления, в 12 из них размещены опорные пункты полиции. По поручению администрации разрабатывают комплексную программу приведения объектов в порядок.Специалисты обследуют помещения для оценки объема работ и составления смет. Приоритет отдан объектам совместного размещения КТОСов и опорных пунктов полиции.К 15 апреля 2026 года подготовлена документация для электронных аукционов на два первых объекта: ул. Добросельская, 165 и ул. Балакирева, 45.В планах — замена дверей и окон, обновление полов и стен, ремонт потолков и санузлов, модернизация освещения и электрики. Модернизация улучшит прием жителей и взаимодействие общественников с правоохранительными органами.