Работы по обустройству территории и изготовлению памятника планируют начать в этом году.

Памятник планируют установить у Дома культуры молодежи. Эту площадку предложила администрация города.Ранее именно тут регулярно проходили торжественные проводки военнослужащих перед отправкой на специальную военную операцию, что и послужило основанием для выбора. Инициативу поддержали члены рабочей группы.При участии Общественной палаты области объявят конкурс на лучший проект памятника и благоустройства прилегающей территории.До 9 мая рабочая группа отберет лучшие проекты, после чего вместе с управлением архитектуры и строительства администрации города определят окончательный вариант.