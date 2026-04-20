Правоохранительные органы устанавливают подробности происшествия.

Утром на перекрестке проспекта Строителей и улицы Горького произошла серьёзная авария с участием скорой и грузового автомобиля.Свидетели выложили в соцсети видео с места, на кадрах видно, как медиков выбросило из кареты после удара.В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили, что ДТП случилось около 9:00. В столкновении участвовали «Газель» скорой и грузовик MAN.По предварительным данным, пострадали три человека из бригады скорой помощи.