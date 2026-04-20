По предварительной информации УМВД по Владимирской области, ДТП случилось сегодня, 20 апреля, около 9.00. На пересечении проспекта Строителей и улицы Горького столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик «МАН». На 10.15 известно, что медицинская помощь понадобилась троим гражданам. Вероятнее всего двое среди них – медики скорой помощи. В социальных сетях пишут, что от удара их выбросило