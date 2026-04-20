В городе проходит санитарный месячник по благоустройству, озеленению и вывозу отходов.

После зимы жители массово выносят старые вещи и обрезают деревья, из‑за чего контейнерные площадки переполнены, особенно покрышками, строительным мусором и КГМ.Врип главы города Сергей Волков поручил ужесточить контроль за вывозом накопившихся отходов.Если по закону КГМ вывозят раз в 10 дней, региональный оператор «Биотехнологии» будет забирать их теперь в два раза чаще — раз в 5 дней.Администрация открыла специализированную точку приема покрышек по адресу: ул. Добросельская, 230. Прием по будням с 10:00 до 14:00.Администрация города просит не складировать шины на контейнерных площадках, а отвозить их на специально организованную точку.Вывоз строительного мусора, веток и древесины осуществляется за счет отправителя — заказывайте вывоз специализированной техникой.