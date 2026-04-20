Полный перечень парковок опубликован на сайте администрации.

Администрация Владимира добавила 66 новых мест для размещения средств индивидуальной мобильности, доведя общее число парковок до 110.Все новые локации отмечены на картах Яндекса.Власти упорядочивают использование самокатов последние два года: в 2024 году мэрия утвердила параметры парковок, а областное Заксобрание ввело штрафы за нарушения.Город также выделил «красные зоны» в исторической части — от гостиницы Владимир до Золотых ворот. В этих районах и около соборов и скверов движение на СИМ запрещено.В марте 2026 года вице-мэр Андрей Михно пообещал штрафы для операторов кикшеринга по 5–10 тысяч рублей за каждый брошенный самокат. Сроки внедрения мер не уточнены.