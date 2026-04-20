20 апреля совещание по сохранению объектов провел глава комитета СФ по экономполитике Андрей Кутепов.

Губернатор Александр Авдеев сообщил, что до 2030 года проведут консервацию и противоаварийные работы на 15 религиозных объектах региона.Во Владимирской области насчитывается почти 4 тыс. объектов культурного наследия. Сохранением занимается регион совместно с Минкультом, палатами федерального собрания и частными партнерами.С 2024 года действует программа «Культурное наследие Владимирской области»: обследование, экспертиза, консервация и разработка охранной документации.Ежегодно на эти цели выделяют 50–60 млн рублей. С 2023 года работы проведены на 8 объектах, сейчас ведутся работы на трех.Ранее Валентина Матвиенко призвала решать восстановление системно с участием государства и инвесторов, а президент Владимир Путин указал на необходимость убрать избыточные требования, ускоряющие разрушение памятников.