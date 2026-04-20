Во второй половине дня 20 апреля, ночью и утром 21 апреля в южных, юго‑восточных и восточных районах области ожидаются сильный снег и мокрый снег с образованием временного снежного покрова и налипанием снега на провода и деревья, сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области.Ожидается усиление северного ветра с порывами 15–17 м/с. На дорогах возможна гололедица.Эти погодные явления повышают риск аварий и чрезвычайных ситуаций, в том числе повреждений ЛЭП и линий связи и перебоев энергоснабжения.Администрация города попросила граждан не находиться под ветхими деревьями и слабо укрепленными конструкциями, не оставлять транспорт в опасных местах.Ранее мы сообщали о том, что пресс-служба регионального управления МЧС распространила экстренное сообщение о неблагоприятных погодных условиях.