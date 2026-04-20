В субботу, 25 апреля, в поликлинике Судогодской центральной районной больницы состоится День оценки репродуктивного здоровья. Начало – в 10.00. Специалисты Перинатального центра во главе с Натальей Денисовой приедут в Судогодскую ЦРБ, чтобы провести осмотр мужчин и женщин репродуктивного возраста. В команде врачей: врачи-акушеры-гинекологи, врач-уролог, врачи ультразвуковой диагностики. На День оценки репродуктивного здоровья приглашаются жители Судогды