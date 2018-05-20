Жителей просят не беспокоиться: тревога учебная

Жителей просят не беспокоиться: тревога учебнаяГУ МЧС России по Костромской области сообщает, что 21 мая в регионе проверят работу автоматизированной системы централизованного оповещения населения.С 8 часов 40 минут на 3-5 минут включат электросирены, зазвучат уличные громкоговорители, а по радио и телевидению передадут специальный текст информации для населения.«Главное управление МЧС России по Костромской области и администрация региона рекомендуют жителям области, услышав звук электросирены, не предпринимать никаких действий, соблюдать спокойствие и заниматься повседневной деятельностью. Сирены будут включены для проверки их работоспособности», - говорится в сообщении ведомства.