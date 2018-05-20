В преддверии своего визита в Россию Абэ выкроил время, чтобы принять Вести в субботу у себя в Токио.

Проще всего предположить, что Абэ пытается обаять Россию, потому что в голове у него Курилы. Позиция большинства россиян на эту тему ясна. Известно и то, что в 1956 году, когда Москва как-то раз допустила передачу Южных Курил японцам, была сделана важная оговорка: с территории Японии не должна исходить угроза для СССР, то есть сегодняшней России, и Китайской Народной Республике. Но с тех пор в Токио заключили военное соглашение с Вашингтоном, чьи очень даже наступательные силы остались в Японии уже не как оккупационные, а как приглашенные. А как же оговорка Москвы? Она вообще-то в силе. И, тем не менее, прогресс явно есть. В том смысле, что сейчас Россия и Япония вышли из замкнутого круга, и, кажется, впервые за много десятилетий мы осознали себя очень разными, но соседями. И вот в Японии уже даже изготовили классическое кимоно с русскими мотивами: навстречу токийской Олимпиаде.В преддверии своего визита в Россию Абэ выкроил время, чтобы принять "Вести в субботу" у себя в Токио.- Господин премьер-министр, я летел в Японию не из Москвы, а из Владивостока вдоль всего Корейского полуострова. И, глядя на Северную и Южную Корею, думал о том, как же много всего изменилось сейчас в мировых делах между разными государствами. Но, на удивление, российско-японские отношения выглядят как некая константа. Как вам кажется, они меняются или остаются прежними? Что вы делаете для того, чтобы они выглядели именно так, как выглядят?- В этом месяце состоится наша уже двадцать первая встреча с президентом Путиным. Наша общая позиция, и мы уже заявляли об этом, состоит в том, что в японо-российских отношениях заложен огромнейший потенциал. И мы оба исходим из того, что эти скрытые возможности должны быть реализованы в результате всестороннего развития сотрудничества. Я уверен, что это пойдет на пользу развития наших стран и одновременно станет большим вкладом в укрепление стабильности во всем мире. Мне кажется, президент Путин придерживается такого же мнения. Я же считаю, что японо-российские отношения должны быть еще более стабильными. Действительно, в мире происходят серьезные изменения. И я исхожу из того, что с какими бы задачами ни сталкивались наши страны, какие бы проблемы ни возникали, мы должны вести двусторонний диалог. Я периодически встречаюсь с президентом Путиным и считаю, что должен и дальше поддерживать с ним постоянный контакт, чтобы говорить на самые разные темы. Я всегда об этом говорил. Существуют серьезные проблемы, скажем, ситуация на Корейском полуострове, проблемы Северной Кореи. Я, кстати, приветствую итоги недавнего межкорейского саммита, в ходе которого была принята Пханмунчжомская декларация, где говорится о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова. Я считаю, что при обсуждении таких вопросов мирового масштаба, как ситуация на Корейском полуострове или проблемы в Сирии, роль вашей страны чрезвычайно важна, и я об этом тоже постоянно говорю, в том числе в рамках "Группы семи", — подчеркнул Абэ.- Это — философия. А что касается конкретики, какие вопросы вы хотите обсудить на встрече с Путиным?- Что касается предстоящего саммита, то после того как в прошлом году я одержал победу на парламентских выборах, президент Путин сказал мне: "Надеюсь, теперь мы с вами действительно сможем реализовать все наши планы". При этом многое из того, о чем у нас были достигнуты договоренности, уже реализуется и приносит конкретные результаты. Совсем недавно Владимир Путин сам одержал убедительную победу на президентских выборах. Поэтому я думаю, что теперь мы сможем вместе продолжить реализацию конкретных проектов. Два года назад я как раз выступил с предложением о сотрудничестве в виде плана из восьми пунктов, и сейчас эти проекты уже претворяются в жизнь. На предстоящей встрече с главой российского государства я намерен обсудить, как далеко за эти два года удалось продвинуться в осуществлении этого плана. Еще я очень рассчитываю добиться прогресса в решении важнейшей задачи — заключения мирного договора. На нашей встрече в Нагато нам удалось достичь определенных договоренностей, и их реализация уже идет полным ходом. В частности, имеется в виду пункт о совместной хозяйственной деятельности на четырех островах. Кроме того, в прошлом году бывшие жители этих островов смогли посетить могилы своих предков, отправившись туда впервые на самолете. Я считаю, что работа в этом направлении должна быть продолжена. Также я намерен обсудить на переговорах вопрос заключения мирного договора. Я убежден, что между нашими странами развиваются доверительные отношения, которые необходимы для заключения этого договора. Мирный договор, экономическое сотрудничество — это то, что я собираюсь тщательно обсудить с президентом Путиным. Конечно, существует также целый ряд вопросов и задач международного характера, начиная с проблем Северной Кореи. Поэтому я намерен поговорить о том, в какой форме и каким образом мы можем сотрудничать в решении подобных международных задач.- Я посмотрел в окно — похоже, как будто мы сидим на основной территории Японии, а там дальше океан и какие-то острова. Территориальная тема является для вас одной из самых важных. Позиция обеих стран хорошо известна. Какие вы предлагаете новые подходы к этой теме?- Мы неуклонно придерживаемся позиции, что необходимо заключить мирный договор путем решения вопроса о принадлежности четырех островов. Но, к сожалению, прошло уже более 70 лет, а мирный договор так и остается незаключенным. Это совершенно ненормальная ситуация: и я, и президент Путин в этом полностью совпадаем. Поэтому в ходе нашей встречи в Нагато был сформулирован новый подход к решению этой проблемы. Его суть — в том, что, идя по пути к заключению мирного договора, жители Японии и России должны осознать значимость двусторонних отношений. Они должны понять, что мирный договор нужен для развития японо-российских связей. То есть нужно понять, что эти связи необходимы. В рамках этого и был выдвинут план сотрудничества из восьми пунктов. Причем по таким направлениям, как медицина, градостроительство, энергетика, мы уже достигли больших результатов. Я уверен, что жители России успели это почувствовать на себе. Осознание важности развития отношений жителями обеих стран — это путь к заключению мирного договора на основе взаимного доверия. Я не сомневаюсь, что совместная хозяйственная деятельность на четырех островах, призванная улучшить жизнь людей на этих территориях, усилия обеих стран и жителей островов в этой области должны привести к укреплению доверительных отношений. Этот подход был предметом дискуссии в нашей стране, но сейчас, как мне кажется, он вызывает понимание со стороны значительной части населения Японии и, что немаловажно, со стороны бывших жителей островов. Когда мы встречались в Нагато, президент Путин прочел письма, написанные некоторыми из этих людей. Мне показалось, что он понял их чувства. Как результат, идя навстречу их пожеланиям, в прошлом году для них был организован первый авиаперелет на острова, чтобы они смогли посетить могилы своих предков. Я готов еще продвинуть сотрудничество с Россией в этом направлении. В японо-российских отношениях заложен огромный потенциал. И я очень хочу, чтобы среди граждан Японии и России, включая тех, кто проживает на четырех островах, было понимание того, что для максимально полной реализации этого потенциала и необходимо заключить мирный договор.- Надеюсь когда-нибудь добраться до Южных Курил. Но сейчас мы собрали уже очень большое количество необычных примеров о том, как японский бизнес пошел не только на Дальний Восток, не только в Москву и Петербург, но и в Чебоксары, Воронеж, Казань, — очень много городов, очень много регионов. Чем объяснить такой интерес японского бизнеса к российским регионам?- Два года назад я выступил с планом сотрудничества с Россией из восьми пунктов. Смысл моего предложения заключается в том, что Россия — это страна с богатыми запасами природных ресурсов, рынок с населением свыше 100 миллионов человек, кроме того, в России много высококвалифицированных специалистов. У Японии тоже есть свои сильные стороны, прежде всего, развитые технологии. Я не сомневаюсь, что, если это все объединить, нам удастся достичь огромных результатов. Именно поэтому два года назад я внес это предложение. И уже сегодня мы это наблюдаем: наши усилия дали всходы, и даже появились первые бутоны, которые вот-вот расцветут. Я думаю, что российские жители и сами уже почувствовали эффект от такого сотрудничества. В любом случае, я намерен прилагать усилия к тому, чтобы было сделано как можно больше. Мне кажется, успешная реализация этого плана приводит к тому, что и японский бизнес тоже начинает осознавать всю выгодность инвестиционной деятельности, в частности, на российском Дальнем Востоке. По итогам двух лет, прошедших после принятия этого плана, я хотел бы познакомить вас с конкретными проектами и направлениями сотрудничества, которые напрямую затрагивают повседневную жизнь простых людей в России.Отдельная тема — расширение гуманитарных обменов. Уже много лет десятки японских студентов привлекает балетное Вагановское училище в Петербурге. Этим уже никого не удивишь. Но сейчас в Токио предложили резко увеличить и число студенческих обменов. Недавно на Хоккайдо прошла встреча Ассоциации вузов России и Японии. Количество университетов, участвующих в японских программах, увеличилось с 5 до 13. На контакты молодежи — вообще особые надежды.Визы уже стало получать значительно проще. Туристические обмены между Россией и Японией уже к концу следующего года могут достичь четверти миллиона человек.Теперь — нечто совсем новое. Лаборатория биогенетических исследований — уникальный, но только один из нескольких проектов японских и российских ученых из Казанского федерального университета. Только вообразите: кровь человека в виде сухого порошка! Может храниться вечно, а если понадобится переливание, нужно просто добавить воды.Еще в Казани российские коллеги другого японского университета — RIKEN — работают в лаборатория генной инженерии. Выявляют, в частности, гены, отвечающие за онкологию. Результаты мгновенно обсуждают с японскими учеными и уже вместе ищут новые пути в диагностике и терапии рака.А в Москве проводятся тренинги для врачей — с использованием лучших японских эндоскопических технологий. Эти аппараты способны обнаружить онкологические и другие заболевания на ранних стадиях, что очень важно при дальнейшей терапии.Вообще для Японии работа в научном и медицинском направлениях это — важный элемент утвержденного плана сотрудничества двух стран. В рамках этой концепции предлагают еще и современные решения для комфортной жизни.Так, в Воронеже необычный "умный" дом построила японская Nice. Выставочный образец полностью меблирован и готов к проживанию. Материалы дома, как утверждают строители, максимально экологичны, поэтому проживание в нем не только удобно, но и полезно.А вокруг на улицах Воронежа появились "умные" светофоры из Японии: они сами вычисляют количество машин и решают, когда и какому потоку лучше дать зеленый свет, чтобы не допустить появления затора.В Ульяновске японская Isuzu поставляет заводу "СИМАЗ" шасси для пассажирских автобусов. Они отличаются высокой надежностью.С Чувашией японский бизнес сотрудничает не первый год, но буквально недавно назад в Чебоксарах с представительной делегацией был посол Тоехиса Кодзуки. Он присматривается к новым разработкам как опытных чувашских инженеров, так и молодых пытливых умов — школьников и молодых ученых.А в Якутии российские и японские аграрии добились круглогодичного урожая овощей. Вечная мерзлота, а внутри огорода под крышей – плюс 26 градусов.Отдельная страница — мероприятия в рамках перекрестного года. Так, в Москве мы попали на выступление Ямады Мидори — легенды традиционного японского театра кабуки. Госпожа Ямада исполнила завораживающий танец с веерами. А ведь еще она — профессор икебаны. Урок по составлению цветочных композиций Мидори провела недавно на открытом воздухе в Сочи, где в знак дружбы России и Японии были высажены 18 деревьев сакуры. Этот дивный сад на фоне заснеженных горных вершин назвали "Сад Мидори".- Можно я сформулирую свою мечту о российско-японских отношениях? Перейти от великой истории к нормальному соседству.