Спортивные мероприятия, организованные полицейскими, прошли на базе шобразовательных учреждений, в городских парках и на спортивных площадках территориальных органов МВД на районном уровне.

Всероссийская акция МВД «Зарядка со стражем порядка» во Владимирской области ежегодно собирает сотни участников. В этом году в спортивные мероприятия, организованные сотрудниками полиции при содействии представителей общественных советов и ветеранских организаций, прошли на базе школ, в городских парках и спортивных площадках территориальных отделов МВД на районном уровне.Так в Коврове в рамках акции полицейские специально для учеников одной из школ организовали необычный урок физкультуры.Начался урок с зарядки. Под руководством опытного полицейского более ста мальчишек и девчонок выполнили специальный комплекс упражнений, подготавливающий к физическим нагрузкам, а затем приняли участие в мастер-классе по рукопашному бою. Кульминацией встречи стали показательные выступления полицейского-кинолога с его четвероногим напарником, которые продемонстрировали отличную физическую подготовку. В конце мероприятия ребята поблагодарили полицейских за подаренный позитив, отметив, что такое бодро проведенное утро точно поможет сохранить энергию на весь день.Аналогичный урок организовали для школьников и полицейские в Киржаче. Стражи порядка рассказали детям о том, чем полезна утренняя зарядка, как физкультура помогает сохранить хорошее здоровье и почему в профессии полицейского так важно поддерживать отличную физическую форму. После беседы ученики вместе с полицейскими провели комплексную зарядку.Испортившаяся погода не помешала планам участников акции в Суздале. «Зарядку со стражем порядка» провели в спортивном зале территориального отдела, куда пришли около 70 ребят из нескольких местных школ. Поддержали спортивное мероприятие и члены общественного совета.Вместе с ребятами веселую и главное, полезную, зарядку сделали почти три десятка стражей порядка из разных подразделений отдела. Все участники акции покидали спортивный зал с отличным настроением.В Петушинском районе полицейские организовали для ребят спортивную эстафету «Веселые старты». Предшествовала состязаниям, конечно же, разминка. По команде «На зарядку становись!» даже самые озорные мальчишки и девчонки послушно выстроились в ряды и под веселую музыку вместе со стражами порядка выполняли упражнения. Поддержали акцию члены общественного совета, а также представитель Петушинского хуторского казачьего общества, продемонстрировавший некоторые элементы фланкировки с одной и двумя шашками. После завершения зарядки участники акции состязались в прыжках через скакалку, в беге с мячами, и других соревнованиях, в завершении получив заслуженные призы.«Зарядку со стражем порядка» сотрудники полиции в Гусь-Хрустальном районе совместно с общественниками и ветеранами ОВД провели на спортивной площадке отдела полиции. В ней приняли участие ученики кадетского класса одной из школ и ребята из патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».Вместе с полицейскими участники мероприятия разминку, выполнив комплекс физических упражнений, познакомились с основами строевой подготовки, а так же прошли полосу препятствий. Ветераны ОВД продемонстрировали сборку и разборку автомата Калашникова, а действующие сотрудники продемонстрированы ребятам приемы самообороны без оружия. Ребята с удовольствием откликнулись на предложение самостоятельно выполнить ряд приемов под руководством полицейского.Аналогичные мероприятия прошли и в других районах области.