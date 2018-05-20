Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил в наследство три миллиона евро. Все свое имущество политику оставила скончавшаяся экс-сотрудница генерального секретариата правительственного дворца Киджи.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил в наследство три миллиона евро. Все свое имущество политику оставила скончавшаяся экс-сотрудница генерального секретариата правительственного дворца Киджи.88-летняя незамужняя и бездетная женщина умерла около 20 дней назад, сообщает ТАСС. После вскрытия завещания адвокаты объявили, что Берлускони назначен единственным наследником. Политика и покойную не связывали никакие родственные отношения. В завещании отмечается, что таким образом женщина хотела выразить признание за годы, которые она проработала с Берлускони, в то время возглавлявшим правительство.81-летний политик, трижды занимавший пост премьер-министра, входит в список Forbes самых богатых людей Италии, одно время он даже занимал в нем первую строчку. Пока его представители никак не прокомментировали ситуацию.