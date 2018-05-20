Число погибших в крушении Boeing 737-200 в аэропорту Кубы возросло до 110 человек, три человека получили ранения.

Число погибших в крушении Boeing 737-200 в аэропорту Кубы возросло до 110 человек, три человека получили ранения. Такие данные сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на министра транспорта Кубы Аделя Искьердо.Как ранее сообщали СМИ, на борту самолета, рухнувшего в пятницу, 18 мая, между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас, находились 110 человек, в том числе члены экипажа. Числились погибшими 107 человек, передает РИА Новости.Искьедо уточнил, что в результате авиакатастрофы погибли 110 человек, выжили трое. Среди погибших – 99 кубинцев, шесть мексиканцев (члены экипажа), пара туристов из Аргентины, турист из Мексики и два жителя Западной Сахары.