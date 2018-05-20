По предварительной информации, автобус при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество движения приближающемуся по главной дороге автомобилю DАЕWОО МАТIZ.

Серьезное ДТП произошло 18 мая в Камешковском районе. По предварительной информации, автобус при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество движения приближающемуся по главной дороге автомобилю "DАЕWОО МАТIZ".В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель легкового автомобиля. С различными травмами он был госпитализирован в медицинское учреждение.Пятеро пассажиров автобуса, которые на момент аварии находились в салоне, не пострадали.В настоящее время по факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства.