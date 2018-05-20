Институты Евросоюза и власти Греции достигли соглашения по пакету реформ, необходимых для успешного завершения четвертой по счету оценки реализации Афинами условий в рамках третьей программы макрофинансовой помощи этой стране.

Институты Евросоюза и власти Греции достигли соглашения по пакету реформ, необходимых для успешного завершения четвертой по счету оценки реализации Афинами условий в рамках третьей программы макрофинансовой помощи этой стране.Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии, соглашение на уровне персонала было достигнуто по завершении миссии институтов в Афинах. Оно будет представлено Еврогруппе 24 мая.В заявлениии отмечается, то греческие власти намерены осуществить реформы как можно скорее, до начала заседания Еврогруппы, которое намечено на 21 июня. Поэтому в предстоящие недели между институтами ЕС и властями Греции продолжатся интенсивные переговоры.Третья программа макрофинансовой помощи Греции объемом до 80 миллиардов евро принята странами зоны евро в августе 2015 года. Она выполняется на условиях новых жестких мер по сокращению пенсий, снижению социальных выплат и приватизации госсобственности. Срок программы завершается в августе.