Гандбольный клуб Ростов-Дон стал обладателем Кубка России среди женских команд. В финальном поединке ростовчанки со счетом 25:22 одержали победу над краснодарской Кубанью. Теперь Ростов-Дон является восьмикратным обладателем Кубка России.

Гандбольный клуб "Ростов-Дон" стал обладателем Кубка России среди женских команд. В финальном поединке ростовчанки со счетом 25:22 одержали победу над краснодарской "Кубанью".Примечательно, что гандболистки "Ростова" проигрывали по ходу матча, в частности, уступив со счетом 10:14 первый период. Однако во второй половине игры спортсменки с берегов Дона вырвали победу. Самым результативным игроком матча стала Анна Вяхирева, забившая восемь мячей."Ростов-Дон" в четвертый раз кряду завоевал Кубок России и теперь является восьмикратным обладателем трофея.«Ростов-Дон» в четвёртый раз подряд выиграл Кубок Россииhttps://t.co/WDYy5pHWTB pic.twitter.com/d5FbZw7mpr— Гандбол России (@rushandball) 19 мая 2018 г.