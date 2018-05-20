В Ижевске на улице Дзержинского сотрудник патрульно-постовой службы полиции застрелил мужчину, напавшего на него с ножом. В соответствии с законом о полиции страж порядка применил табельное оружие.

В Ижевске на улице Дзержинского сотрудник патрульно-постовой службы полиции застрелил мужчину, напавшего на него с ножом. Находясь при исполнении служебных обязанностей, полицейский остановил ранее судимого мужчину, катившего велосипед, чтобы проверить серийный номер велосипеда на предмет нахождения двухколесного транспортного средства в розыске.В ответ мужчина выхватил предмет, похожий на нож, которым нанес полицейскому два колото-резанных ранения в левое бедро и в левую руку. В соответствии с законом о полиции страж порядка применил табельное оружие: выстрелил несколько раз в воздух и один раз — в напавшего на него мужчину, сообщил региональный главк МВД.Преступник скончался в карете скорой помощи, а полицейского с ранениями руки и бедра госпитализировали в одну из городских больниц. Врио главы МВД по Удмуртии полковник полиции Олег Мальцев назначил по факту произошедшего проведение служебной проверки.