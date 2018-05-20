Пользователи Сети пришли в настоящий восторг от фотографий младшей дочери Андрея и Алисы Аршавиных Есении. Комментаторы сошлись во мнении, что ребенок очень похож на своего отца.

Пользователи Сети пришли в настоящий восторг от фотографий младшей дочери Андрея и Алисы Аршавиных Есении. Комментаторы сошлись во мнении, что ребенок очень похож на своего отца.Андрей Аршавин стал одним из самых обсуждаемых российских футболистов не только благодаря своим успехам на поле, но и из-за скандалов, в том числе и в личной жизни. Сперва общественность обсуждала его развод с ведущей Юлией Барановской, а затем сложные взаимоотношения в новой семье.Как бы то ни было, футболист счастливо живет в браке с бывшей журналисткой Алисой Казьминой и, кажется, никакие слухи о мимолетных романах Андрея Аршавина на стороне не могут поколебать этот союз. Доказательством этому служат милые семейные фото, появляющиеся в Сети.В частности, Алиса Аршавина поделилась со своими подписчиками в Instagram снимками младшей дочери футболиста Есении. Для кадра девочку нарядили в чрезмерно большую для нее бейсболку. "Наша кукла, Есенечка ❤️❤️❤️", – подписала фотографию счастливая мать.Пользователи Сети от такого зрелища пришли в настоящий восторг. Почти единогласно они решили, что ребенок растет копией отца. "Папина дочка 🤗🐝👍👍👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вообще копия папа 💓💞 очень похожа, губы ужас я в шоке так похожи", "Очень похоже на папу,хорошенькая девочка! Счастья вашей семье💝💕💞😘😍🌹💐🌷", "Копия папа!!!", "Очень на папу похожа", – не стали скрывать умиления комментаторы.Некоторые из них заметили, что все дети футболиста очень на него похожи. "А у Аршавина все дети красивые и все похожи на него )))", "У аршавина все дети на одно лицо", "У Аршавина кровь сильная 💪", "Какие гены сильные 💪 все детки на папу похожи", "Похожа на брата и сестру,и на папу!", – отметили пользователи Сети.