Македонский премьер Зоран Заев заявил в субботу, что наиболее приемлемым вариантом для переименования бывшей югославской республики Македония (БЮРМ) для Скопье и Афин является название Илинденская Македония.

Македонский премьер Зоран Заев заявил в субботу, что наиболее приемлемым вариантом для переименования бывшей югославской республики Македония (БЮРМ) для Скопье и Афин является название Илинденская Македония."Республика Илинденская Македония является возможным компромиссом, по-английски Republic of Ilinden Macedonia, на албанском Republika Ilindenase e Maqedonisё", — цитирует слова Заева РИА Новости.Он добавил, что внутри страны новое название будет вводиться постепенно, после референдума по данному вопросу.Изменения названия "Республика Македония" требует Греция, чтобы эту страну не путали с греческой областью Македония. Кроме того, по мнению официальных Афин, Скопье предпринимает попытки воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства, отмечает РИА Новости.Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "бывшая югославская республика Македония". Этот спор продолжается почти 30 лет. Кроме того, данное обстоятельство мешает вступлению Македонии в Евросоюз и НАТО.Название "Илинденская Македония" отсылает к Илинденскому восстанию в городе Крушево против Османской империи в 1903 году. Оно началось 2 августа – в Ильин день. В настоящее время это главный государственный праздник Македонии – День республики.