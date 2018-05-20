В Риме подходит к завершению престижный теннисный турнир серии Masters. В полуфинальном поединке женской части соревнований российская теннисистка Мария Шарапова встречалась с румынкой Симоной Халеп. Россиянка не смогла пробиться в финал, проиграв по итогам трех сетов.

В Риме подходит к завершению престижный теннисный турнир серии Masters. В полуфинальном поединке женской части соревнований российская теннисистка Мария Шарапова встречалась с румынкой Симоной Халеп.Россиянка не смогла пробиться в финал, проиграв по итогам трех сетов со счетом 6:4, 1:6, 4:6. Соперницы провели на корте 2 часа 23 минуты. По ходу матча Шарапова, как и Халеп, совершила три подачи на вылет, однако совершила больше двойных ошибок – девять у россиянки при пяти – у румынки.В финале занимающая первую строчку рейтинга WTA Халеп сразится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая во втором полуфинале оказалась сильнее эстонки Анетт Контавейт (6:4, 6:3). Решающий поединок состоится 20 мая.