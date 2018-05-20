В ночь на 21 мая в регионе погнут пострадать растения

В ночь на 21 мая в регионе погнут пострадать растенияГУ МЧС России по Владимирской области предупреждает жителей о заморозках. В ночь с 20 на 21 мая в области прогнозируются неблагоприятные погодные явления - заморозки на почве до -1°C.«Заморозки на почве опасны для некоторых растений и посевов, поэтому производителям сельскохозяйственной продукции следует проводить в этот период соответствующие мероприятия по защите растений», - говорится в сообщении ведомства.По прогнозу погоды с 18 часов 20 мая до 18 часов 21 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 3 - 8м/с., днём юго-восточный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +3... +8 °C, на почве местами заморозки -1°C, днём +17... +22 °C.