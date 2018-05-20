Министр культуры РФ Владимир Мединский в субботу, 19 мая, дал старт всероссийской акции Ночь музеев. Выступая на торжественной церемонии открытия Ночи музеев в филиале Государственного Литературного музея — Музее Серебряного века, министр сообщил, что нынешняя акция двенадцатая по счету.

Министр культуры РФ Владимир Мединский в субботу, 19 мая, дал старт всероссийской акции "Ночь музеев". Выступая на торжественной церемонии открытия "Ночи музеев" в филиале Государственного Литературного музея — Музее Серебряного века, министр сообщил, что нынешняя акция двенадцатая по счету. Он также напомнил, что сперва в ней участвовали преимущественно музеи Москвы, а с 2013 года акция стала всероссийской.Мединский напомнил, что тема этого года — "Шедевры из запасников". Он пояснил, что основные коллекции музеев хранятся в запасниках, а посетители могут видеть лишь около 7-8 процентов фондов. По его словам, в 2012 году из 89 миллионов музейных экспонатов постоянно экспонировались всего 4,5 миллиона, сейчас — около 7 миллионов, передает ТАСС."Ночь музеев" — международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, впервые она прошла в 1997 году.