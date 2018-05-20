За минувшие сутки в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор, а также в районе Восточной Гуты вернулись в свои дома более 370 человек, сообщает ТАСС российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

За минувшие сутки в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор, а также в районе Восточной Гуты вернулись в свои дома более 370 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.В городе Дума продолжается расчистка завалов, идет восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерно-саперные подразделения сирийской армии разминируют жилых дома, вывозят боеприпасы и мины. За сутки разминировано 18 домов и придомовых территорий. Обнаружено и обезврежено восемь взрывоопасных предметов.Представители российского Центра оказали гуманитарную помощь жителям населенного пункта Эт-Тайба провинции Дейр-эз-Зор и населенного пункта Балас провинции Алеппо – людям передано 890 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил 5 тонн.Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 23 сирийцам, в том числе 15 детям.