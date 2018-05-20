Митрополит Волоколамский Иларион призвал правительство поддерживать средний бизнес и создать для него максимально благоприятные условия. Он отметил, что это необходимо для экономического успеха.

Митрополит Волоколамский Иларион призвал правительство "поддерживать средний бизнес и создать для него максимально благоприятные условия". В эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" он отметил, что это необходимо для экономического успеха страны.При этом, по словам иерарха, необходимо, "чтобы его доход не поглощался полностью налогами, чтобы он не был частью каких-то коррупционных схем, которые требуют, чтобы он выплачивал взятки одним, другим, третьим чиновникам и так далее".