Московский футбольный клуб Арарат, выступающий во втором дивизионе чемпионата России, объявил о том, что собирается сменить футбольное гражданство и со следующего сезона выступать в первенстве Армении. Об этом сообщил генеральный директор клуба Погос Галстян.

Московский футбольный клуб "Арарат", выступающий во втором дивизионе чемпионата России, объявил о том, что собирается сменить футбольное гражданство и со следующего сезона выступать в первенстве Армении. Об этом сообщил генеральный директор клуба Погос Галстян.."Да, "Арарат" в самом деле собирается переехать в чемпионат Армении, — приводит слова функционера Чемпионат.Com. – Решение связано с отказом нам в лицензировании клуба. Мы подадим апелляцию, но руководители клуба уже сообщили футболистам о переезде. Лицензию мы уже вряд ли получим из-за проблем, которые, видимо, мы не можем решить"."По большей части команду придется собирать заново, так как не все игроки хотят уезжать. Большинство из них останется здесь. Для нас, как для футбольных людей, главное – продолжать работать в футболе, а где – уже не так важно. Конечно, жаль, что так произошло, но это спорт. Сложно сказать, как мы будем называться в чемпионате Армении, но, скорее всего, наше имя будет "Арарат Москва".Напомним, что по итогам выступления в зоне "Центр" московский клуб занял первое место и должен был подняться в Футбольную национальную лигу, однако "Арарату" было отказано в получении лицензии, из-за отсутствия которой клуб не имеет право выступать в ФНЛ.