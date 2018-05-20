На берлинском стадионе Олимпиаштадион состоялся финал Кубка Германии, в котором встречались мюнхенская Бавария и франкфуртский Айнтрахт. Новым обладателем национального кубка сенсационно стали игроки из Франкфурта, победившие фаворита со счетом 3:1.

На берлинском стадионе "Олимпиаштадион" состоялся финал Кубка Германии, в котором встречались мюнхенская "Бавария" и франкфуртский "Айнтрахт". Новым обладателем национального кубка сенсационно стали игроки из Франкфурта, победившие фаворита со счетом 3:1.Футболисты "Айнтрахта" первыми поразили ворота мюнхенцев – автором гола стал Анте Ребич, отличившийся уже на 11-й минуте поединка. Баварцы же долгое время не могли забить, но уже во втором тайме – на 53-й минуте, Роберт Левандовски выровнял положение.Впрочем, за восемь минут до финального свистка все тот же Ребич смог оформить дубль и, таким образом, вывел свою команду вперед. Но на этом франкфуртцы не остановились и на 96-й минуте матча Мият Гачинович похоронил шансы "Баварии" на победу в Кубке Германии – 3:1, "орлы" завоевали свой пятый титул в истории.Примечательно, что главным тренером "Айнтрахта" является Нико Ковач, который по окончании сезона возглавит именно "Баварию". На посту наставника он сменит Юппа Хайнкеса, который ранее не продлил контракт с мюнхенцами.