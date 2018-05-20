Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил серба Новака Джоковича в полуфинальном поединке престижного теннисного турнира в Риме. Вторая ракетка мира по итогам двух сетов оказался сильнее со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Матч продолжался 1 час 58 минут.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил серба Новака Джоковича в полуфинальном поединке престижного теннисного турнира в Риме. Вторая ракетка мира по итогам двух сетов оказался сильнее со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Матч продолжался 1 час 58 минут.Таким образом, Надаль в матчах против Джоковича на грунтовом покрытии продолжает иметь большое преимущество – теперь в активе испанца 16 побед против 7 у сербского теннисиста. Однако в общей сложности преимущество все также продолжает оставаться у серба – 26 побед против 25-ти поражений.В финальном поединке Надаль встретится с победителем другой полуфинальной пары, в которой встречаются представитель Германии Александр Зверев и хорват Марин Чилич. Поединок состоится в субботу позже вечером.