Двое злоумышленников напали на таксиста, избили его, после чего сели в его автомобиль и уехали в неизвестном направлении...

Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по району Щукино задержали двоих мужчин по подозрению в угоне автомашины.В дежурную часть территориального отдела полиции поступила информация об угоне автомашины марки «Хёндай Солярис». Заявитель, работающий таксистом, сообщил, что неизвестные мужчины напали на него в ночное время и избили, после чего сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Ущерб составил более 650 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили указанный автомобиль брошенным около одного из домов на улице Народного Ополчения. Вскоре были задержаны и подозреваемые. Ими оказались двое приезжих из ближнего зарубежья, временно проживающие в Москве.Следственным отделом ОМВД России по району Щукино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56