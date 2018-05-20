После небольшой разминки сотрудники полиции показали детям приемы борьбы и продемонстрировали, как уходить с линии атаки при нападении условного злоумышленника...

Старший инструктор Отделения профессиональной подготовки УВД по ВАО майор внутренней службы Эдуард Стрелин, инструктор группы по работе с личным составом ОМВД России по району Богородское старший лейтенант внутренней службы Владимир Колесов и инструктор группы по работе с личным составом ОМВД России по району Вешняки лейтенант внутренней службы Андрей Попов провели зарядку с воспитанниками Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи «Восточный».После небольшой разминки сотрудники полиции показали детям боевые приемы для обезвреживания противника, в том числе вооруженного ножом или пистолетом. Инструкторы объяснили и показали ребятам, как уходить с линии атаки при нападении условного противника.Также полицейские рассказали юным спортсменам о правовых нормах, которыми четко регламентируются действия сотрудника полиции при применении физической силы к правонарушителю. На прощание Эдуард Стрелин пожелал ребятам успехов в спортивной деятельности, а также пригласил на службу в полицию.Дети и тренеры-преподаватели ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи «Восточный» Владимир Коростелев и Евгений Кисель поблагодарили сотрудников полиции УВД по ВАО за интересный урок.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73