Очередной концерт Ольги Бузовой, который она дала в торгово-развлекательном центре Сити Молл в Тюмени, ожидаемо обернулся скандалом. На этот раз народ возмутился тем, что певица вытащила на сцену маленькую девочку и заставила ее петь вместе с ней похабную песню.

Очередной концерт Ольги Бузовой, который она дала в торгово-развлекательном центре "Сити Молл" в Тюмени, ожидаемо обернулся скандалом. На этот раз народ возмутился тем, что певица вытащила на сцену маленькую девочку и заставила ее петь вместе с ней похабную песню.Сетевые шутники отмечают, что в списоке самых редких и, возможно, вовсе не существующих явлений лидирующие позиции наверняка займет концерт Ольги Бузовой, который не закончился скандалом или не стал поводом для возмущения общественности. Действительно, то обеспокоенным россиянам не понравится чрезмерно откровенная хореография номеров певицы, то излишне открытые наряди артистки, то казусы с фонограммой. Очередной ее концерт в ТРЦ "Сити Молл" в Тюмени 19 мая исключением, разумеется, не стал.Как рассказывают зрители, певица исполняла свои номера не только под привычную фонограмму, но и приберегла для зрителей "живые" выступления. В частности, без заранее записанных слов она решила обойтись во время исполнения трека "Тоже музыка". Причем Ольга Бузова в этот момент вытащила из зрительного зала на сцену свою юную поклонницу. Вместе с ребенком она и исполнила этот хит.В других обстоятельствах поступок звезды, которая позволила фанату не только приблизиться к себе, но и принять участие в выступлении, мог бы вызвать огромное количество положительных откликов. Однако случай с Ольгой Бузовой – иной. Пользователи Сети обратили внимание на текст песни, которую певица исполнила со своей юной поклонницей. Они сочли, что такие слова, как "в моей постели не было гостей" и другие намеки на совершенно недетские темы отдают откровенной похабщиной."Калечит детей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Самое то песня про постель для ребенка 🤦🏻‍♀️", "Зачем детей приучать к плохому???", "для ребенка это не песня,надо было что то другое выбрать", "Мне неприятно смотреть, что девочка фанатеет от таких слов в песне, полная деградация подрастающего поколения", "что круто??вытащить ребенка на сцену и петь песни пахабные. .ну ну..", – не смогли скрыть своего возмущения подписчики Ольги Бузовой в Instagram.Впрочем, нашлись и те, кто благосклонно отнесся к поступки певицы. Они отметили, что она исполнила мечту маленькой девочки и уже за одно это заслуживает похвалы. Некоторые отметили, что ребенок спел лучше и громче, чем сама Ольга Бузова.