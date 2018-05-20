Пользователи Сети возмутились поведением ведущей Ксении Бородиной после смерти ее отца Кима Амоева. По мнению строгих критиков, она не должна была так скоро возвращаться в Instagram и публиковать селфи.

Пользователи Сети возмутились поведением ведущей Ксении Бородиной после смерти ее отца Кима Амоева. По мнению строгих критиков, она не должна была так скоро возвращаться в Instagram и публиковать селфи.После борьбы с тяжелой болезнью отец Ксении Бородиной Ким Амоев ушел из жизни в возрасте 78 лет. Поклонники ведущей ринулись на ее страничку в Instagram, чтобы из первых уст услышать о переживаниях этой личной трагедии. Однако тут их ждало разочарование – на протяжении суток звезда не опубликовала ни одного сообщения.Некоторые не на шутку перепугались из-за исчезновения Ксении Бородиной, ведь она регулярно рассказывала о своей жизни в Сети и делилась буквально каждым своим шагом с подписчиками. Однако опасливое ожидание продлилось недолго – звезда обновила свои фото.На своей странице она опубликовала селфи из автомобиля. "☔️☔️☔️", – лаконично подписала она. О смерти отца она не обмолвилась ни словом. Подобный подход возмутил некоторых поклонников ведущей.Строгие критики сочли, что подобное поведение показывает недостаточно сильную скорбь Ксении Бородиной по умершему родителю. "Когда близкий человек погибает А ты в интернете значит это не искренняя любовь к этому человеку была (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – выразил уверенность один из комментаторов.Отметим, многие подписчики Ксении Бородиной решили поддержать ее в эту непростую минуту и обратились со своими соболезнованиями. "Да не нужны ей ваши соболезнования . Когда он умер она хохотала и выставляла веселые фото. Такое чувство что вам его жаль а ей вообще пофиг", – выразил свое мнение один из пользователей Сети.