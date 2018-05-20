Кто вошел в состав нового правительства России? Так, Владимир Якушев стал новым министром строительства и ЖКХ. А до этого - многолетний губернатор Тюменской области.

Кто вошел в состав нового правительства России? Так, Владимир Якушев стал новым министром строительства и ЖКХ. А до этого — многолетний губернатор Тюменской области.Настоящая жемчужина Сибири. Еще недавно Тобольск вызывал исключительно исторические ассоциации. Это место, через которое на Восток шли по своей воле казаки-первопроходцы, а в ссылку привозили Достоевского и Николая II. Заглянем внутрь Тобольского кремля, где мы и познакомились с тюменским губернатором Владимиром Якушевым.Теперь у него — всероссийский масштаб: федеральный министр строительства и ЖКХ. Но строить он умеет. Взять хотя бы очень грамотно возведенный здесь именно при нем (и правильно, что вдалеке от исторического центра) новенький центр всероссийского нефтехима.Кстати, Тюменская область — так называемый сложносочиненный субъект Федерации. В советские годы в область входили Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. При Якушеве они опять стали под одним губернатором. Он — поистине опытнейший управленец, который не только обеспечил политическую управляемость, но и сделал свою область одним из лидеров в стране по экономическому росту, при том что нефти в самой Тюменской области, а не в округах не так много.Еще одна наша "правильная" поездка была не так давно в Воронежскую область, где "стул против жлобства" установил губернатор Алексей Гордеев. "Фраза, которая мне близка по духу. Когда я приехал служить воронежской земле, герой один сказал: "Надо было врасти в губернские дела и освежить их здравым смыслом", — вспоминает Гордеев.Теперь он возвращается в правительство вице-премьером по агропромышленному комплексу. А до того на посту губернатора он сделал всероссийски «модным» воронежское мясо. Это ведь именно он заложил основу нынешней российской "аграрной революции". Курировать он будет нового 40-летнего министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, о котором не только аграрии знают не понаслышке: в последние 8 лет он был председателем правления Россельхозбанка.Но взглянем на все правительство. Его структура была утверждена на встрече президента с премьером. Вице-премьеров, то есть заместителей у председателя правительства, теперь не девять, а десять.Но первый вице-премьер по-прежнему один. И это Антон Силуанов. Остается он и главой Минфина. Мы записывали наше интервью с ним совсем недавно, когда спекулянты среагировали на новые санкции со стороны США. Силуанов тогда проявил себя как тот, кто, как и полагается перспективному первому вице-премьеру, реагировал системно."И правительство, и Центральный банк приняли необходимые превентивные меры для того, чтобы успокоить рынки, чтобы снизить изменчивость курса", — отметил Силуанов.Единственный из "простых" вице-премьеров, кто сохранил и пост, и сферу ответственности, — Юрий Трутнев. Он переназначен на должность зампреда правительства, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.Там, на Дальнем Востоке, где Трутнев придумал программу "дальневосточного гектара", мы записывали его год назад, когда он сам и определил себе программу действий на годы вперед."Мне очень хочется, чтобы на карте РФ, на карте Дальнего Востока возникли новые населенные пункты. Потому что давно у нас уже как-то в стране новых городов не возникало", — сказал Трутнев.Осталась вице-премьером, но перешла на культуру и спорт Ольга Голодец.Так же и Дмитрий Козак, один из самых опытных вице-премьеров, сохранил свой пост, но в новом правительстве сменил сферу деятельности — теперь это промышленность и энергетика. А за плечами — первые шаги по обустройству Крыма. И, конечно, организация сочинской Олимпиады. Вспоминаем нашу с ним встречу в самый канун Зимних игр.- Международный олимпийский комитет впервые в истории отметил ежедневные технические планерки во время этой Олимпиады, потому что планировать нечего, все и так идет?- Это правда. Это серьезная положительная оценка всей организации Олимпийских игр, — подчеркнул Козак.В кураторы строек из спорта переходит вице-премьер Виталий Мутко. Теперь он будет курировать в том числе Якушева.А вот зампредом правительства, куратором социального блока стала Татьяна Голикова. Это та тема, где требуется железная воля. А она у нее есть. Вспомним одно из самых ее ярких заявлений на посту Счетной палаты как раз в студии "Вестей в субботу".- Что самого вопиющего вы нашли?- Меня всегда поражали стройка и то, как неэффективно у нас используются деньги в строительстве. Если брать конкретный объект, то это строительство наземной инфраструктуры космодрома Восточный, — пояснила Голикова.Кресло вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу займет Юрий Борисов, до сих пор замминистра военного ведомства. Кадровый офицер, доктор технических наук, последние шесть лет он отвечал за организацию военно-технического обеспечения в армии.Еще одно новое лицо в списке вице-премьеров — Максим Акимов — вице-премьер по транспорту, связи и цифровой экономике. Он начинал политическую карьеру в Калуге. Был мэром города, потом одним из замов губернатора Артамонова, когда в оборот вошло выражение "калужское экономическое чудо". Последние шесть лет работал на посту замруководителя аппарата правительства.Давний соратник Дмитрия Медведева новый вице-премьер Константин Чуйченко возглавит аппарат правительства. Последние десять лет он руководил Контрольным управлением президента.Теперь — некоторые из министров, которые напрямую подчиняются президенту. Сергей Лавров поистине незаменим.Главный полицейский страны Владимир Колокольцев остается во главе Министерства внутренних дел. За плечами — в том числе бюрократизация, превращение ФСКН и ФМС в главки МВД. "Вести в субботу" встречались с ним сразу после реорганизации. "Постараемся безболезненно провести всю эту реорганизацию, и уже даже на представлении их нового руководителя я обозначил задачи: сократить время обслуживания населения до 15 минут", — рассказал Колокольцев.Сохранил пост министр юстиции Александр Коновалов.Единственное изменение в силовом блоке правительства — в МЧС. Там теперь Евгений Зиничев, большую часть карьеры посвятивший службе в КГБ и ФСБ.Перемены и в структуре нового правительства. Министерств теперь не 21, а 22. Вместо Минобрнауки — два ведомства. В Министерстве просвещения осталась Ольга Васильева. В интервью "Вестям в субботу", впервые войдя в правительство, она говорила прежде всего о школьниках."Базовое содержание образования должно быть единое для всей страны, единое образовательное пространство. Самый простой пример. Мы с вами находимся в Москве, перелетаем на Дальний Восток. Ребенок из московской школы садится за парту дальневосточной школы и продолжает спокойно учиться", — подчеркнула Васильева.А вот за высшее образование и науку будет отвечать Михаил Котюков. Ему — 41 год. До этого он стоял во главе ФАНО: и в момент реформы Академии наук, и тогда, когда корректировался закон о РАН.- Не жалко вам отдавать такие полномочия?- Мы фактически это делали. Сегодня часть этих норм превращается в законодательные. Значит, мы их в режиме эксперимента, можно сказать, прошли, они доказали свою состоятельность и целесообразность, и сегодня они будут нормами закона, — уверен Котюков.Еще одно новое лицо в правительстве — 37-летний Александр Козлов. Он стал министром по развитию Дальнего Востока. Уроженец Сахалина последние три года был губернатором Амурской области.Еще один министр, который до назначения в правительство работал губернатором – на Ямале — Дмитрий Кобылкин. Теперь он — руководитель Минприроды. Именно Кобылкин дал старт строительства Северного широтного хода — одного из ключевых транспортных, инфраструктурных и логистических решений для развития всего российского Севера."Проект серьезный. Около 30 миллиардов мы за пять лет уже вложили в эту дорогу. В следующем году мы планируем ее в асфальте уже получить, и тогда Салехард будет иметь связь с федеральными дорогами", — рассказал Дмитрий Кобылкин.Министром транспорта назначен Евгений Дитрих. До этого он был замглавы ведомства. Несмотря ни на что, ввел в действие систему "Платон", и она заработала. Его сферой ответственности была и автодорожная часть Крымского моста, который был сдан раньше срока.Запуск сайта "Госуслуги" — вот чем, в частности, занимался до этого глава обновленного теперь Министерства не только связи и массовых коммуникаций, но и цифрового развития. Зовут его Константин Носков.Министерство по делам Северного Кавказа возглавил Сергей Чеботарев. Он переходит в правительство из кремлевской администрации.Свой пост в новом кабинете министров сохранили министр экономического развития Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министра энергетики Александр Новак. А еще министр спорта Павел Колобков и министр культуры Владимир Мединский. У него должность такая, что вопросов всегда будет много. Реакция требуется мгновенная.Точно много работы будет и у сохранившего свой пост министра труда и социальной защиты Максима Топилина. Рассчитывать пенсии — это в любой стране специальная задача.Кто еще сохранил свой пост? Это министр промышленности и торговли Денис Мантуров. С ним для нас самое памятное интервью — на ступенях посольства России в Иране, когда он привозил туда российскую промышленную выставку:"Много компаний прибыли в Иран для участия в бизнес-диалоге Россия — Иран и привезли свою экспозицию на выставку. Мы не так часто заполняем площадь в три тысячи квадратных метров за рубежом — наши компании таким образом показывают свою заинтересованность. И мы всячески этому помогаем и будем поддерживать их инициативы", — заверил тогда Мантуров. Теперь в Минпромторг переходят зарубежные торгпредства.И, конечно, член правительства-рекордсмен министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу. Вспомним интервью с ним в 2013 году."В результате внезапных проверок было выявлено, что на штатном оружии довольно слабо стреляют. Исходя из этого, во время финальной части внезапной проверки на Востоке мы предложили президенту увеличить нормативы по количеству боеприпасов во время учебного процесса. Я достаточно давно работаю вместе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, работаю под его руководством, горжусь этим. Горжусь тем, что являюсь членом его команды, в данном случае это Министерство обороны. И дай Бог сил на выполнение этой работы. Скажет завтра президент, что надо пойти старшим егерем — об этом, конечно, можно только мечтать — пойду и егерем. Это, на мой взгляд, и является главным принципом командной работы", — заявил Шойгу.