Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума за первый квартал 2018 года.
Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума за первый квартал 2018 года. Его размер на душу населения вырос на 205 рублей и составляет – 9309 рублей, для трудоспособного населения - 10111 рублей, для пенсионеров – 7823 рубля, для детей – 9402 рубля. Соответствующее постановление подписала губернатор Светлана Орлова
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Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, для формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей.
Прожиточный минимум рассчитывается на основании потребительской корзины, установленной Законом Владимирской области от 08.04.2013 № 33-ОЗ, и данных Владимирстата об уровне потребительских цен на продукты питания, индексах потребительских цен на непродовольственные товары и услуги (в I квартале - за январь, февраль и марта 2018 года).
В потребительскую корзину включен минимальный набор продуктов питания, необходимый для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, в который входят хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые культуры, фрукты свежие, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры, прочие продукты питания (всего 42 наименования). Нормы потребления продуктов питания для основных социально-демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры и дети) включены в потребительскую корзину Владимирской области в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2013 № 54 «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации».
Стоимость непродовольственных товаров и услуг в составе прожиточного минимума определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания (50 процентов от стоимости продуктов питания) с учетом индексов потребительских цен (тарифов) на непродовольственные товары и услуги.