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<a href="http://33live.ru/novosti/20-05-2018-prozhitochnyj-minimum-vyros-na-205-rublej.html" target="_blank">Прожиточный минимум вырос на 205 рублей</a> - Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума за первый квартал 2018 года.