Российские самбисты завоевали три золотые медали на проходящем в Афинах чемпионате Европы. Помимо высших наград во второй соревновательный день россияне также стали обладателями двух серебряных и двух бронзовых медалей.

Российские самбисты завоевали три золотые медали на проходящем в Афинах чемпионате Европы. Помимо высших наград во второй соревновательный день россияне также стали обладателями двух серебряных и двух бронзовых медалей.Чемпионкой континентального первенства стала российская представительница весовой категории до 52 кг Татьяна Шуянова, а в мужской части соревнований первенствовал Александр Сарайкин, выступающий в весовой категории до 74 кг, и тяжеловес Валентин Молдавский (до 100 кг). Серебро чемпионата Европы принесли России Александр Нестеров (до 62 кг) и Валерия Анисимова (до 64 кг). Бронзовыми призерами стали Владимир Гладких (до 57 кг) и Анна Жижина (до 80 кг).Таким образом, по итогам двух дней соревнований в активе сборной России шесть золотых, три серебряные и семь бронзовых медалей. Турнир завершится 21 мая.